В Польше приостановка поставок газа вызвала истерику у властей

Мнимая энергонезависимость от Москвы обойдется Варшаве весьма дорого

"Газпром" полностью приостановил поставки газа в Польшу и Болгарию в связи с неоплатой в рублях. Новый порядок расчетов за российские топливо вступил с 1 апреля. И многие страны его придерживаются, но ряд потребителей отказываются платить в рублях. Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, переход на расчеты в национальной валюте был продиктован тем, что у России украли значительную сумму резервов. Приостановка поставок газа ожидаемо вызвала поток безосновательных обвинений в адрес нашей страны.

На перекрытый для Варшавы и Софии вентиль в Европе отреагировали истерикой: Москва использует свой газ как оружие. Правда, умалчивают о том, что Польша и Болгария из этого оружия добровольно выстрелили себе в ногу. О новых правилах оплаты за топливо все были предупреждены давно. Тем, кто не понял с первого раза, "Газпром" направил письма-предупреждения: нет рублей - нет газа. Но Польша решила примерить сомнительные лавры первой страны в Европе, которая полностью отказывается от всех российских энергоресурсов. Отдельно от ЕС Варшава ввела полное эмбарго на наш уголь, захотела расторгнуть все заключенные контракты на поставку нефти и категорически отказалась платить за голубое топливо в рублях. Польские власти заявили, что прекрасно обойдутся без наших углеводородов.

"Мы готовы быть полностью отрезанными от российских ресурсов. Сокращение поставок угля было сделано по нашей инициативе – мы ввели эмбарго ещё 16 апреля. Мы готовы полностью отключить и газ. Также готовы полностью перекрыть поставки российской нефти", - заявила министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва.

Несмотря на все это, у польского премьера - истерика. Ведь баланс цифр явно не в пользу Варшавы. Россия закрывает половину ее потребностей в топливе.

"На этот раз Россия передвинула границы империализма, газового империализма на очередной шаг дальше. Это непосредственная атака на Польшу, на Польшу, которая вчера показала, что такое реальный удар по российским олигархам. Мы представили первый список российских олигархов, российских предприятий. И в качестве мести за это со стороны Кремля пошла угроза, а потом эта угроза сегодня утром была реализована – угроза отключения газа", - сказал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Занимая максимально русофобскую позицию, поляки думают, что подстраховались на все случаи. Уверенности в собственной энергонезависимости им придают несколько фактов. Отопительный сезон закончен, а в подземных хранилищах есть заначки топлива. Лето продержатся. Есть надежда, что к сентябрю будет введена в эксплуатацию труба, по которой пойдет газ из Норвегии. Плюс, свой СПГ - терминал в Свиноустье. И в крайнем случае можно будет получить реверсные поставки из Германии, чем уже сейчас активно поляки пользуются. То, что это будет все тот же российский газ, видимо, перетерпят. Так же, как и то, что мнимая энергонезависимость от Москвы обойдется весьма дорого.

"Болгария еще более зависима от нашего газа, чем Польша. До 77 процентов всего потребляемого страной голубого топлива - российское. И надеяться, в отличие от поляков, болгарам особо не на что. Но вместо того, чтобы договариваться с безальтернативным поставщиком, они лишь усиливают антироссийскую риторику", - рассказал эксперт Фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков.

При этом Болгария обещает и дальше исполнять свои обязанности транзитёра и поставлять российское топливо в Сербию и Венгрию. "Газпром" жестко предупредил: если зафиксирует несанкционированный отбор топлива из трубы, то сократит поставки ровно на изъятый объём. В Кремле пригрозили отключить газ не только Польше и Болгарии. По мере того, как будет подходить срок оплаты, список стран, которым перекроют вентиль, может расшириться.

Судя по всему, следующая в очереди на отключение газа - Словакия. В республике, почти 100-процентнозависимой от нашего сырья, категорично заявили: платить в российской валюте не намерены. Хотя Еврокомиссия, по сути, дала добро на рубли, подтвердив, что это не является нарушением санкций. По данным агентства "Блумберг", на предложенную Москвой схему согласились 10 европейских стран. И четыре уже даже расплатились в нашей национальной валюте. Открыто о своей позиции говорят Австрия и Венгрия: они принимают новые условия. Немцы осторожничают, но тоже признают: без российского газа никак.

Из-за роста цен на энергоносители в Германии останавливаются или сокращают производство крупнейшие заводы. И вставание в позу отдельных стран стабильности рынку не добавляют. На фоне новостей о том, что Польша и Болгария перестали получать российский газ, на открытии торгов стоимость тысячи кубометров превысила тысячу 300 долларов.

Лилия Акиньшина, Александра Сергомасова, "ТВ Центр".

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