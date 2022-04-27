Собянин пригласил москвичей к участию в благотворительных акциях фестиваля "Пасхальный дар"

Благотворительность – традиционно ключевая тема фестиваля

Выставки, театральные постановки, мастер-классы, а ещё - уроки добра и милосердия. В Москве проходит традиционный фестиваль "Пасхальный дар". Яркие и красиво украшенные площадки снова открылись по всему городу после двухлетнего перерыва из-за пандемии. Одну из них на Тверской посетили в среду мэр Москвы Сергей Собянин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Главная тема этого года - благотворительность. У каждого посетителя есть возможность оказать помощь нуждающимся. Пожертвования можно сделать, просто купив что-то в мини-маркетах фестиваля.

Организаторы так соскучились за время пандемии по празднику, что решили наверстать упущенное и сразу окунуть москвичей в лето.

"Мы пытались создать максимально радостное настроение. Здесь особые такие элементы декора. Это пасхальные яйца, метровые, большие. Молодые московские художники их расписывали прямо на площадке", - рассказала соорганизатор фестиваля "Пасхальный дар", дизайнер Ирина Сухотина.

Для гостей подготовили разнообразную программу - спектакли, концерты и различные мастер-классы. В уютных павильонах можно научиться составлять красивые букеты из съедобных цветов и составлять ароматные купажи чая. Центральную площадку фестиваля сегодня посетили мэр Москвы Сергей Собянин и патриарх Кирилл.

- Интересно вам, ребята?

- Да.

- Кому вы подарите такие замечательные рисунки?

- Ветеранам.

Основная идея праздника традиционно - благотворительность. На фестивале работают более 40 фондов. Волонтеры с радостью проводят уроки добра.

"Пасхальный фестиваль" проходит в Москве уже седьмой раз. На два года мы прерывались, но сегодня пандемия отпустила, и мы снова открылись на 27 площадках. Наш фестиваль не заканчивается. 30 числа мы переходим плавно к фестивалю "Московская весна". Это фестиваль, посвящённый Дню Победы - мероприятиям, связанных с нашей историей. Это военные песни, это военная тематика, ну и, конечно, встреча, по-настоящему, весны в городе. Так что всех приглашаю!" – отметил Собянин.

Фестиваль - это и ярмарки. Сюда приходят за красивыми сувенирами и самыми вкусными пасхальными куличами. В самом центре Тверской площади - "Пасхальное дерево добра". А внутри всех красиво раскрашенных яиц - "карточки мечтателя" тех, кому сейчас особенно нужна поддержка. Чтобы сделать добро, нужно просто достать листок с желанием и попробовать помочь.

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр".

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