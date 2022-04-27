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Российские военные следователи работают в Мариуполе

18:01
  • среда
  • 27 апреля 2022

Последняя информация о ситуации в городе

В освобожденном от националистов Мариуполе к работе на постоянной основе приступили военные следователи. Они выявляют и фиксируют факты и доказательства преступлений украинского режима. Сотрудники СК опрашивают жителей, посещают бывшие базы радикалов. Все собранные материалы будут приобщены к уголовным делам. Не покладая рук в городе сейчас трудятся и бригады волонтеров. Они приводят город в порядок и организуют доставку гуманитарной помощи.

С места событий - репортаж корреспондента "ТВ Центра" Дмитрия Гусева

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