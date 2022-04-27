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Украина удерживает более 70 российских моряков

16:33
  • среда
  • 27 апреля 2022

Это экипажи 8 гражданских судов

Экипажи восьми гражданских судов удерживает Украина на судоремонтном заводе в Измаиле. Как сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, более 70 российских моряков не могут вернуться на родину.

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"Восемь гражданских судов, 72 человека находятся на судоремонтном заводе в Измаиле… У нас есть понимание, что они получают питание, у них есть вода, медикаменты, но они не имеют возможности вернуться", - заявила Москалькова журналистам.

По данным омбудсмена, ее аппарат поддерживает постоянную связь с родными членов экипажа. Переговоры с украинской стороной об освобождении россиян продолжаются, есть надежд, что они смогут выехать на родину, передает РИА Новости.

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