Путин: ответ на попытки вмешаться в ситуацию на Украине будет молниеносным

Необходимые решения уже приняты

Москва не может допустить создания антироссийских территорий у границ России. Решение о специальной военной операции на Украине было верным, и все ее задачи будут безусловно выполнены, заявил Владимир Путин.

"Все задачи специальной военной операции, проводимой нами в Донбассе и на Украине, начатой 24 февраля, будут безусловно выполнены, чтобы на историческую перспективу гарантировать мир и безопасность жителям Донецкой и Луганской народных республик, российского Крыма и всей нашей страны", - сказал президент России на встрече с членами Совета законодателей.

Путин предупредил, что попытки стороннего вмешательства в ситуацию на Украине, создающие угрозу стратегического характера для России, вызовут молниеносный удар. Президент подчеркнул: все необходимые решения для такого ответа уже приняты, передает ТАСС.

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