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Задержанных на Украине иностранных наемников предъявят общественности

17:35
  • среда
  • 27 апреля 2022

Их число в рядах украинской армии растет с каждым днем

Необходимо сформировать неопровержимую законодательную базу по всем чудовищным преступлениям неонацистов и иностранных наемников на Украине. Число последних в рядах украинской армии растет с каждым днем, задержанных вскоре представят общественности, заявил президент России Владимир Путин.

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"В очередной раз опять несколько человек уничтожили, несколько задержали. Скоро Минобороны предъявит их общественности", - сообщил российский лидер на встрече с Советом законодателей.

Говоря о целях специальной военной операции на Украине, президент подчеркнул: российские солдаты и офицеры предотвратили реальную опасность, которая нависла над нашей родиной. Своим мужеством и героизмом они упредили масштабный конфликт, который развернулся бы на территории России, но уже по чужим сценариям, приводит слова Путина ТАСС.

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