Путин поручил парламенту продолжить выработку антикризисных мер

Россия смогла отразить удар от нелегитимных западных санкций, заявил президент

Сегодня, в день российского парламентаризма, Владимир Путин встретился с членами Совета законодателей. Президент отметил, что в мае Совету исполнится 10 лет. И он доказал свою востребованность. Особенно важна слаженная работа парламентариев сегодня, когда Россия стоит перед новыми вызовами.

Владимир Путин подчеркнул - наша страна смогла отразить удар от нелегитимных западных санкций, отечественная экономика и ее отрасли устояли. Глава государства заявил, что скоро будут приняты решения по индексации пенсий, всех социальных пособий, и попросил парламент самым тщательным образом отработать все механизмы. Он также обратился к парламентариям с просьбой подготовить новый пакет антикризисных мер для поддержек граждан и бизнеса.

"Я прошу вас совместно с министерствами и ведомствами, губернаторскими командами, деловым, научным, экспертным сообществом продолжить выработку новых эффективных и просчитанных антикризисных мер, усилить парламентский контроль изнутри за выполнением принимаемых решений, поддержать наших людей. При этом нужно обеспечить "не только стабильность экономики, внутреннего рынка, ритмичную работу предприятий, но и укреплять индустриальный и технологический суверенитет нашей страны", - заявил Путин.

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