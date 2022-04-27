Украинцы столкнулись с массовой отменой заказов на AliExpress

Причины торговая площадка не объясняет

AliExpress массово отменяет заказы украинцев. Желающим приобрести товар приходит уведомление об отмене покупки. Глобальная виртуальная торговая площадка пока официально не комментирует ситуацию.

Информация об отмене заказов появилась в онлайн-сообществах украинских мастеров. По их данным, в сообщениях китайской компании говорится, что заказы закрыты, а вопрос о возврате оплаты находится в статусе "на рассмотрении".

AliExpress ранее обещала, что введение ограничительных санкций со стороны США и Евросоюза не повлияет на работу компании. Возможности оплаты товаров для российских клиентов сохранятся. Представители маркетплейса отмечают, что платежи для локальных пользователей проходят в обычном режиме, без каких-либо ограничений, передает "Интерфакс".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"