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Украинцы столкнулись с массовой отменой заказов на AliExpress

18:02
  • среда
  • 27 апреля 2022

Причины торговая площадка не объясняет

AliExpress массово отменяет заказы украинцев. Желающим приобрести товар приходит уведомление об отмене покупки. Глобальная виртуальная торговая площадка пока официально не комментирует ситуацию.

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Информация об отмене заказов появилась в онлайн-сообществах украинских мастеров. По их данным, в сообщениях китайской компании говорится, что заказы закрыты, а вопрос о возврате оплаты находится в статусе "на рассмотрении".

AliExpress ранее обещала, что введение ограничительных санкций со стороны США и Евросоюза не повлияет на работу компании. Возможности оплаты товаров для российских клиентов сохранятся. Представители маркетплейса отмечают, что платежи для локальных пользователей проходят в обычном режиме, без каких-либо ограничений, передает "Интерфакс".

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