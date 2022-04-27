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Собянин: Москва после санкций станет еще сильнее

20:09
  • среда
  • 27 апреля 2022

Запад не смог обвалить экономику России и столицы

Экономика столицы выстоит, несмотря на мощное санкционное давление. Об этом заявил Сергей Собянин в ходе программы "Наш город. Диалог с мэром" на канале "ТВ Центр".

"Ситуация, конечно, непростая. Те, кто планировал санкции против нашей страны, против Москвы, надеялись, что курс обвалится, предприятия остановятся, полки будут пустые – полный коллапс. Однако все оказалось не так. Мы нормально, спокойно работаем", - заявил Собянин.

По словам мэра Москвы, стратегия города - бороться и побеждать. "Причем, бороться не с точки зрения сиюминутного. Наоборот, мы развиваем город, реализуем системные проекты, несмотря на сложности, идем своим путем. Москва после санкций будет еще сильнее. Новые возможности открываются. Конечно, надо всем помогать, надо мониторить ситуацию, чаще встречаться с людьми. Главное – не сворачивать все, что мы делали", - заявил Собянин.

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