ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин: МЦД стали наземным метро

20:24
  • среда
  • 27 апреля 2022

Популярность Диаметров растет

Сергей Собянин в ходе программы "Наш город. Диалог с мэром" на канале "ТВ Центр" рассказал о строительстве новых станций МЦД и БКЛ метро в столице.

Мэр отметил, что Большая кольцевая линия – самая большая в мире. "Две трети уже построено. Запустили мы эти станции не так давно, но горожане уже активно пользуются. Когда кольцо замкнется, там в перспективе будет около миллиона пассажиров каждый день", - отметил мэр.

Собянин также рассказал о росте популярности Московских центральных диаметров (МЦД) у горожан. При этом, отметил мэр, раньше москвичи не воспринимали электрички как средство передвижения по городу. Однако ситуация коренным образом изменилась.

"Сегодня процентов на 40 увеличилось число москвичей, которые ежедневно пользуются электричками. МЦД, по сути, стали наземным метро", - добавил мэр.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Поезд МЦД
Поезд МЦД
Станция МЦД
Станция МЦД
Пассажиры в метро
Пассажиры в метро
Станция БКЛ "Кунцевская"
Станция БКЛ "Кунцевская"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.