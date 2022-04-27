Собянин: МЦД стали наземным метро

Популярность Диаметров растет

Сергей Собянин в ходе программы "Наш город. Диалог с мэром" на канале "ТВ Центр" рассказал о строительстве новых станций МЦД и БКЛ метро в столице.

Мэр отметил, что Большая кольцевая линия – самая большая в мире. "Две трети уже построено. Запустили мы эти станции не так давно, но горожане уже активно пользуются. Когда кольцо замкнется, там в перспективе будет около миллиона пассажиров каждый день", - отметил мэр.

Собянин также рассказал о росте популярности Московских центральных диаметров (МЦД) у горожан. При этом, отметил мэр, раньше москвичи не воспринимали электрички как средство передвижения по городу. Однако ситуация коренным образом изменилась.

"Сегодня процентов на 40 увеличилось число москвичей, которые ежедневно пользуются электричками. МЦД, по сути, стали наземным метро", - добавил мэр.

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