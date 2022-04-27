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Собянин рассказал о реконструкции московских поликлиник

20:37
  • среда
  • 27 апреля 2022

Это революция в здравоохранении, отметил мэр

Когда начиналась программа реконструкции медучреждений, туда было включено 200 поликлиник. Об этом Сергей Собянин рассказал в ходе программы "Наш город. Диалог с мэром" на канале "ТВ Центр".

"Половина амбулаторного здравоохранения Москвы получит новые здания. Это революция в здравоохранении", - заявил мэр.

По словам Собянина, никакими косметическими ремонтами там ничего было не изменить. "Там ничего, кроме остова, не остается. Окна, перегородки, оборудование – полностью меняется. Нам было бы проще строить новое, но нам нужна не только экономика, но и скорость", - отметил Собянин.

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