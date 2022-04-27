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Собянин рассказал о дефиците работников в сфере торговли

20:54
  • среда
  • 27 апреля 2022

Некоторые предприятия находятся во временном простое

Мэр столицы Сергей Собянин в эфире программы "Наш город. Диалог с мэром" на канале "ТВ Центр" рассказал о ситуации с предприятиями, которые временно закрылись в результате санкций и давления Запада.

По словам мэра, большинство таких предприятий находятся во временном простое. "Когда мы начинаем смотреть – ничего критического там нет. Большинство таких предприятий – это торговля. В торговле огромный дефицит работников", - заявил Собянин.

Что касается финансового сектора, то там работают высококвалифицированные специалисты, которые без проблем найдут себе работу, отметил мэр.

Работников, которым потребуется переобучение, не больше 10-15 процентов. "Москва большая, имеет огромный трудовой потенциал. Есть проблемные предприятия – мы с ними в ручном режиме работаем", - добавил Собянин.

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