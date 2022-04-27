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Собянин: благоустройство парков и скверов Москвы должно вестись постоянно

21:12
  • среда
  • 27 апреля 2022

Город должен постоянно улучшаться, заявил мэр

Обновление города должно вестись постоянно. Об этом мэр столицы Сергей Собянин рассказал в эфире программы "Наш город. Диалог с мэром" на канале "ТВ Центр".

"Городской заказ – это всегда поддержка экономики. Там работает малый и средний бизнес. Город должен улучшаться, не стоять на месте. Становиться комфортнее", - сказал Собянин.

Мэр рассказал о большом проекте по благоустройству поймы реки Яузы. Работы там ведутся так, чтобы максимально сохранить экологию реки. При этом на месте пустырей создаются пространства для активного отдыха горожан.

"Осталось половину этого проекта реализовать. В 3-4 лет закончим этот проект", - добавил Собянин.

Кроме того, отметил мэр, продолжается программа по реконструкции школьных дворов. Создаются новые парки, скверы и дворы.

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