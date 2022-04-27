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В ДТП с автобусом в Египте пострадали более 40 человек

18:37
  • среда
  • 27 апреля 2022

Два пассажира погибли

Два человека погибли в результате ДТП с автобусом в Египте. Автобус перевернулся на трассе в 15 километрах от курорта Шарм-эш-Шейх, более 40 пассажиров получили ранения.

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"В результате ДТП погибли двое, госпитализированы 43 пострадавших", - сообщили в министерстве здравоохранения Египта.

По данным агентства РИА Новости, автобус ехал на курорт из провинции аль-Минья в центре страны. Причина ДТП устанавливается. У пострадавших в основном порезы и ушибы. По предварительным данным, в списке раненых и погибших иностранцев нет.

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