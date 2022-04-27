Собянин: "Московское долголетие" вернулось к обычной работе

Из-за пандемии занятия пришлось перевести в офлайн-режим

Программа "Московское долголетие" возвращается к обычной работе после пандемии коронавируса, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Он напомнил, что с началом пандемии очные занятия пришлось прекратить, поскольку пожилые люди находились в зоне риска и их нужно было уберечь.

"Сейчас мы программу открываем. Все формы, в том числе занятия в парках", - сказал мэр в эфире программы "Наш город. Диалог с мэром" на канале "ТВ Центр".

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