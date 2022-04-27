Россиянам объяснили, как поднять настроение с помощью еды

Надо использовать определенные продукты

Уровень управляющих настроением гормонов в организме можно повысить с помощью еды. Врач-диетолог Александр Андреев назвал пять продуктов, которые помогут поднять тонус.

Настроение ухудшается в результате недостатка в организме серотонина, допамина, эндорфина и триптофана. Причиной снижения их уровня может быть стресс, недосыпание или нарушения в рационе питания, приводит пояснения специалиста Life.

Поднять настроение, по словам диетолога, поможет мясо курицы, говядина или свинина. Это источник витамина B12, а содержащаяся в них аминокислота тирозин повышает уровень допамина.

Хорошее средство также бананы, а также овсяная и гречневая каши. Эти продукты содержат триптофан, который организм человека переработает в серотонин.

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