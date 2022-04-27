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Можно загорать: на праздники пообещали прохладную солнечную погоду

19:40
  • среда
  • 27 апреля 2022

Похолодание продлится до 3 мая

Похолодание в московский регион принесут воздушные массы, поступающие с севера. Погода благодаря антициклону будет солнечная, осадков не ожидается, так что можно и загорать, считает научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

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"При антициклоне будет много солнца, малооблачная погода, солнечная и не очень заметный ветровой режим. Это такая комфортная погода… Казалось бы холодно, но воздух сухой и чистый, подходит для загара", - цитирует Вильфанда "Интерфакс".

Ближайшей ночью температура в Москве будет от -1 до +1 градуса, до конца недели в отдельные ночи ожидается до -3 градусов. При этом дневные температуры - от 9 до 12 градусов тепла. Такая погода сохранится до 2 мая включительно. А 3 мая в Москве и области погода вновь изменится. В ночь на 3 мая ожидается +5...+10 градусов, днем до +13...+18, облачно, пройдет дождь.

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