Собянин рассказал о ситуации с коронавирусом в Москве

Можно жить спокойно

Заболеваемость коронавирусом в Москве находится на самом низком уровне за все время пандемии. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире программы "Наш город. Диалог с мэром" на канале "ТВ Центр".

"Большинство волн пережили. Пережили и омикрон – это мутация ковида, которая очень быстро распространялась и сдержать ее было невозможно. Тем не менее, она [мутация] провела высокую иммунизацию населения. Сейчас ситуация спокойная. Надо спокойно жить, планировать", - сказал Собянин.

Он отметил, что несмотря на спад заболеваемости, Москва готова к новым вызовам. Система здравоохранения работает в плановом режиме, добавил мэр.

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