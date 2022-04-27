Собянин: "Москва победит"

Нужно быть уверенным в своих силах

Сергей Собянин уверен, что Москва пройдет все кризисы, как уже неоднократно их проходила. Жителям столицы он пожелал уверенности в завтрашнем дне.

"Москвы победит. Для этого нужно работать и быть уверенным в своих силах", - такими словами Собянин завершил интервью программе "Наш город. Диалог с мэром" на канале "ТВ Центр".

Ранее Сергей Собянин сообщил, что экономика Москвы выстояла, несмотря на санкции. Кроме того, в магазинах столицы нет дефицита ни под одной группе товаров.

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