Собянин: в Москве нет дефицита товаров

Цены на многие товары начали снижаться

В Москве нет дефицита товаров ни по одной из групп товаров. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире программы "Наш город. Диалог с мэром" на канале "ТВ Центр".

"Все, что могло плохое произойти - уже произошло. Ажиотажный спрос и неверие в то, что на полках останутся товары, они прошли. Люди уже все набрали и теперь понимают, что дефицит создать не удалось", - сказал Собянин.

Мэр отметил, что цены на многие виды товаров начали немного снижаться.

В то же время, в странах, которые ввели санкции против России, ситуация значительно хуже. Там растут цены и отмечается дефицит товаров, отметил Сергей Собянин.

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