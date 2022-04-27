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Российские ПВО сбили украинский вертолет и два беспилотника

19:53
  • среда
  • 27 апреля 2022

Уничтожено 17 военных объектов

Украинский вертолет Ми-24 сбит силами российских ПВО в Харьковской области. Также уничтожены два беспилотных летательных аппарата, сообщил официальный представитель Минобороны Рссии генерал-майор Игорь Конашенков.

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"Российскими средствами противовоздушной обороны в районе Черкасская Лозовая Харьковской области сбит вертолет Ми-24 украинских воздушных сил", - заявил генерал. По словам Конашенкова, два украинских беспилотника уничтожены в районах населенных пунктов Пески-Радьковские и Борщевка.

По данным Минобороны, ВКС России высокоточными ракетами уничтожили 17 военных объектов Украины. В их числе два командных пункта ВСУ и 15 районов сосредоточения живой силы и военной техники. Еще более 300 объектов ликвидировали российские артиллеристы, передает ТВЦ.

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