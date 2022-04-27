Собянин: трехлетняя программа строительства выполняется в полном объеме

Реновация идет по плану

Активное строительство, которое идет в столице в последние годы, продолжится. Уже построено большое количество новых микрорайонов, строятся детские сады и школы. Снижать темпы власти Москвы не намерены, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

По словам Собянина, сейчас выполняется программа строительства, принятая на ближайшие три года. Изменений в нее, несмотря на непростую ситуацию, вносить не будут.

Продолжается программа реновации. У москвичей уже не возникает вопросов о том, будет ли она выполнена. Сейчас жители спрашивают, можно ли ее ускорить. Людям не терпится переехать в новые, современные дома, которые они успели увидеть и оценить, отметил мэр в эфире программы "Наш город. Диалог с мэром" на канале "ТВ Центр".

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