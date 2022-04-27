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Собянин: уникальный скоростной диаметр – уже реальность

20:42
  • среда
  • 27 апреля 2022

Проект не имеет аналогов в мире

Идея московского скоростного диаметра - это бессветофорное движение от Симферопольского шоссе, Южного Бутова до дороги на Санкт-Петербург. И расстояние это можно будет преодолеть минут за 40 – притом, что сегодня на такую дорогу приходится тратить в лучшем случае полтора часа, отметил мэр Москвы Сергей Собянин.

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Мэр столицы подчеркнул, что проект уникален, он не имеет аналогов в мире. По сложности исполнения он сопоставим с МКАД и Третьим кольцом – и даже сложнее, так как приходится иметь дело с огромным количеством коммуникаций.

Скоростной диаметр разгрузит и Московскую кольцевую дорогу, и Третье кольцо, и множество дорог на севере столицы, которые сегодня перегружены. Этот проект уже становится реальностью: основной ход Северо-Восточной хорды запустят в этом году, в следующем – Юго-Восточную, сообщил мэр в эфире программы "Наш город. Диалог с мэром" на канале "ТВ Центр".

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