Собянин: профильные классы и технопарки помогают школьникам выбрать профессию

Реформа образования идет несколько лет

Реформа системы образования в Москве идет давно. Выбрать профессию московским школьникам помогает как учеба в профильных классах, так и технопарки, отметил мэр столицы Сергей Собянин.

Собянин напомнил, что уже несколько лет в московских школах действуют несколько одиннадцатых классов, в их числе - медицинские, кадетские, инженерные. По словам мэра, он знает множество примеров того, как после окончания медицинского класса учащиеся осознанно выбирали профессию врача.

Сейчас к медицинским и инженерным классам добавились и классы IT-профиля, где дети могут проверить себя, оценить, подходит ли им эта специальность. Кроме того, определиться с интересами можно в технопарках, которые создают московские вузы совместно со школами, сказал мэр столицы в эфире программы "Наш город. Диалог с мэром".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"