Собянин: программа реновации может быть ускорена

Реновация идет по плану

Реализация программы реновации в Москве может быть ускорена. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в эфире программы "Наш город. Диалог с мэром" на канале "ТВ Центр".

"Больше всего вопросов, чтобы ускорить программу реновации, чтобы как можно быстрее переехать, чтобы более интенсивно строились дома, чтобы больше в этих домах было квартир и возможностей переехать людям, которые живут в этих микрорайонах", - сказал Собянин.

По его словам, программа будет реализовываться по плану и московские власти будут пытаться ее ускорить.

Собянин также надеется, что снижение ставки льготной ипотеки с 12 до 9% позволит сохранить объемы жилищного строительства.

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