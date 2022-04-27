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Летчик Константин Ярошенко встретился с семьей в Москве

22:10
  • среда
  • 27 апреля 2022

Его обменяли на американца Тревора Рида

Летчик Константин Ярошенко, который провел 12 лет в американской тюрьме, вернулся на родину. Он уже встретился с семьей в Москве. Россиянина обменяли на американца Тревора Рида, осуждённого в нашей стране на 9 лет за нападение на полицейских в Москве. В МИД подчеркнули - договоренности с Вашингтоном были достигнут в ходе длительного переговорного процесса. 
Жена Ярошенко раскрыла подробности его обмена

Первые кадры из Анкары: на аэродроме стоят два самолёта. Заключенные одновременно спускаются с трапов. Минутная пауза. Напряжение зашкаливает.  Россиянин - в красном, американец - в чёрном. Наконец, дан сигнал. По летному полю они уверенно идут навстречу друг к другу. 

Обмен состоялся. Тревор Рид молча спешит к самолёту. Константин Ярошенко горячо благодарит дипломатов. Уже на российском борту, среди своих, он не может сдержать слёз.

Встречают медики - измеряют давление. Здоровье Константина Ярошенко сильно подорвано: на ногах и руках - следы от цепей. Он и не скрывает: там, за океаном, с российским гражданином особо не церемонились.

Этот обмен наш МИД уже назвал большим дипломатическим успехом. Работа велась 12 лет. Всё это время непрерывно российского летчика пытались вызволить из американской тюрьмы. Только семья Ярошенко подала три прошения о помиловании - но без ответа. В то, что Москва и Вашингтон смогут все-таки договориться, до конца не верили даже адвокаты заключенных. Из столичного "Внуково" в Турцию Трэвор Рид сегодня вылетел в сопровождении оперативников.

Бывший морпех служил в частной военной компании, владел русским. И уверял: хочет знать его в совершенстве. Однако в столице до книг дело не дошло. В августе 2019-го иностранец напился с друзьями до беспамятства, стал приставать к прохожим. Прибывших правоохранителей Рид встретил крайне агрессивно: устроил дебош прямо в машине. Летом 2020-го за нападение на полицейских американец получил 9 лет колонии.

После почти трех лет тюрьмы по-русски он теперь говорит хорошо. В камере - все удобства: холодильник, телевизор. К заключенному-американцу здесь относились с пониманием.

Чего нельзя сказать о заокеанских условиях заключения. В тюрьме Константин Ярошенко жаловался на плохое самочувствие. Проблемы начались еще в Либерии. Там в 2010-м году по запросу США его задержали. Якобы российский летчик собирался перевезти крупную партию наркотиков. На допросах его пытали. Сначала спецслужбы Либерии, потом спецслужбы США, куда российского гражданина тайно вывезли. Выбивали зубы, ломали рёбра, у Ярошенко многочисленные травмы внутренних органов.

В 2011-м суд США приговорил российского летчика к 20 годам лишения свободы. Из американской тюрьмы он вышел тяжелобольным. Однако виновным себя так и не признал. На Родине Ярошенко встречают жена и уже повзрослевшая дочь. Мать, которая до последнего боролась за его возвращение, сына не дождалась.  

Оксана Коваленко, "ТВ Центр".

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