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Bloomberg: итальянская Eni готова открыть рублевый счет для оплаты за газ

21:38
  • среда
  • 27 апреля 2022

Компания ожидает дополнительных указаний от правительства

Рублевые счета в Газпромбанке для оплаты поставок российского газа готовится открыть итальянская энергетическая компания Eni. По данным агентства Bloomberg, этот шаг носит предупредительный характер.

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Источники агентства отмечают, что компания пока ожидает дополнительных указаний от правительства Италии и официальных органов Евросоюза. Они решат, может ли Eni использовать эти счета для покупки газа, и если да, то на каких условиях. В самой итальянской компании информацию пока не комментируют.

С 1 апреля определен новый порядок оплаты за поставки российского газа покупателями из недружественных стран. Согласно указу, подписанному президентом России Владимиром Путиным, эти страны должны перечислять средства в иностранных валютах в Газпромбанк. Тот, в свою очередь, будет покупать рубли на биржах и переводить их на специальные рублевые счета импортеров.

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