Bloomberg: итальянская Eni готова открыть рублевый счет для оплаты за газ

Компания ожидает дополнительных указаний от правительства

Рублевые счета в Газпромбанке для оплаты поставок российского газа готовится открыть итальянская энергетическая компания Eni. По данным агентства Bloomberg, этот шаг носит предупредительный характер.

Источники агентства отмечают, что компания пока ожидает дополнительных указаний от правительства Италии и официальных органов Евросоюза. Они решат, может ли Eni использовать эти счета для покупки газа, и если да, то на каких условиях. В самой итальянской компании информацию пока не комментируют.

С 1 апреля определен новый порядок оплаты за поставки российского газа покупателями из недружественных стран. Согласно указу, подписанному президентом России Владимиром Путиным, эти страны должны перечислять средства в иностранных валютах в Газпромбанк. Тот, в свою очередь, будет покупать рубли на биржах и переводить их на специальные рублевые счета импортеров.

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