Путин: все задачи специальной военной операции будут выполнены

Президент провел встречу с членами Совета законодателей

Задачи специальной военной операции на Украине будут достигнуты. В среду об этом еще раз заявил Владимир Путин на встрече с членами Совета законодателей. Президент подчеркнул - если кто-то вознамерится вмешаться в происходящие события со стороны, ответ будет молниеносным. Санкционный удар Запада Россия уже отразила - экономика страны устояла, в ближайшее время будут приняты новые меры. Президент также сделал еще несколько важных заявлений.

Своё обращение на заседании Совета законодателей Владимир Путин начал с поздравления: в России отмечают День российского парламентаризма. И именно сегодня как никогда важно, чтобы работа сенаторов и депутатов всех уровней была максимально слаженной. В том числе в связи с проведением спецоперации на Украине. Российские военные уже предотвратили реальную опасность, отметил президент, однако необходимые действия будут продолжены до выполнения всех поставленных задач. И помешать этому никто не в силах.

"Если кто-то - подчеркну ещё раз, если кто-то вознамерится вмешаться в происходящие события со стороны, то они должны знать, да, и будут создавать для нас неприемлемые угрозы стратегического характера, они должны знать, что наш ответ на встречные удары будут молниеносными, быстрыми. У нас есть для этого все инструменты. Такие, какими не может сейчас похвастаться никто. А мы хвастаться не будем. Мы будем их использовать, если это потребуется. И хочу, чтобы все об этом знали. Все решения на этот счет у нас приняты", - сказал президент.

Владимир Путин также напомнил: русофобские и неонацистские настроения с подачи врагов нашей страны вызревали давно. В начале 90-х, 2000-х годов западные государства открыто поощряли и поддерживали террористов Северного Кавказа. Вспомнил президент и о зверских преступлениях против советского народа.

"Мы помним о варварских планах нацистов в отношении советского народа – загнать его. Помните, да? Кто способен работать – того заставить работать, подчинив рабскому труду, рабским условиям, а кто не нужен – за Урал, на Север, на вымирание. В документах у них было это всё прописано. Это исторические документы. Мы помним об этом", - заявил Путин.

Действия России сегодня стали закономерным и адекватным ответом на позицию киевского режима, который, в конце концов, заговорил о возможности обладания ядерным оружием. Долгие годы продолжалась накачка страны чужим вооружением.

"Позавчера на Коллегии генеральной прокуратуры говорил о необходимости сформировать подробную и неопровержимую доказательную базу по всем чудовищным преступлениям, нарушениям норм международного гуманитарного права со стороны неонацистов, иностранных наемников. А их там все больше и больше на Украине появляется. Вот, в очередной раз опять несколько человек уничтожили, нескольких задержали. Скоро Минобороны предъявит их общественности", - рассказал Путин.

В том числе международной. Замалчивать подобные преступления против человечности, отметил президент, ни в коем случае нельзя. И Россия сделает все, чтобы защитить собственных граждан. То же касается и журналистов, которые в последнее время все чаще становятся жертвами пособников киевского режима.

"Такие попытки запугать тех, кто работает в медийном пространстве, запугать тех, кто занимает патриотическую позицию, обречены на полный провал. Наоборот, вот я ни секунды не сомневаюсь, наоборот, это приведет в их ряды еще большее количество людей, чтобы показать, что у нас люди, которые ничего не боятся, и готовы будут отстаивать интересы нашей страны", - отметил Путин.

А вот кто будет отстаивать интересы Киева - большой вопрос. Ведь для граждан Украины в этом сценарии уготована роль расходного материала и многие, отмечает президент, начинают это осознавать. Россия же всегда опиралась на патриотизм и сплоченность собственных людей.

"Любовь к Родине – одна из ключевых основ российской государственности и важнейшая ценность для нашего общества, которая неизменно проявляется в решающие для страны моменты. Такая сплочённость людей дорогого стоит, гарантирует, что Россия достойно ответит на самые сложные вызовы и угрозы, уверенно пройдёт через все испытания. Так было всегда, так будет и сейчас", - заявил Путин.

Последние два месяца это доказали. Наряду с оказанием Киеву военной помощи, запад пытается использовать геополитическое оружие. Однако несмотря на череду санкционных ударов, российская экономика выстояла. А по целому ряду отраслей готова в будущем претендовать на глобальное лидерство.

Государство делает все, чтобы в условиях всевозможных санкций и колоссального давления поддержать бизнес и наиболее уязвимые категории граждан. По словам президента, в ближайшее время будут приняты все необходимые решения по индексации пенсий, социальных пособий и заработных плат бюджетникам. И здесь особенно заметна роль всех тех, кто сегодня присутствовал на Совете законодателей. В завершении президент ещё раз поблагодарил собравшихся и поздравил с приближающимся праздником - днем Великой Победы.

Анна Пешехонова, "ТВ Центр".

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