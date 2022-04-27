Собянин: уровень безработицы в столице составляет 0,4%

У Москвы огромный трудовой потенциал

Уровень безработицы в Москве сегодня составляет 0,4%. Об этом рассказал Сергей Собянин в эфире программы "Наш город. Диалог с мэром" на канале "ТВ Центр". Он отметил, что у Москвы огромный трудовой потенциал.

"Сегодня у нас безработица зарегистрирована 0,4%. Ни один город мира таким похвастаться не может. Это в той-то ситуации, что вот мы находимся вот в таком санкционном давлении", - сказал мэр.

В то же время он призвал не "упрощать ситуацию", поскольку проблемные предприятия в городе есть.

Собянин также рассказал о ситуации с предприятиями, которые временно закрылись в результате санкций и давления Запада. Большинство таких предприятий находятся во временном простое.

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