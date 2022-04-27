Украинские беспилотники летают над складом боеприпасов в Приднестровье

Дроны собирают информацию о российских военных, охраняющих объект

МВД непризнанной Приднестровской республики сообщило о полетах беспилотников над складом боеприпасов в селе Колбасна. Дроны запускают с территории Украины для наблюдения за подразделением Оперативной группы российских войск, которое охраняет объект.

"Минувшей ночью в небе над селом Колбасна Рыбницкого района было замечено несколько дронов. Летательные аппараты на территорию Приднестровья были запущены с Украины", - говорится в сообщении МВД. Отмечается, что дроны со стороны Украины летают над складом регулярно, а 27 апреля объект обстреляли с украинской стороны.

На складах у Колбасны хранится около 20 тысяч тонн боеприпасов, которые свозили туда после вывода советских войск из европейских стран. Эксперты подсчитали, что в случае взрыва ударная волна может преодолеть расстояние свыше 50 км, а разрушения будут сравнимы с последствиями землетрясения магнитудой до 7,5, передает ТАСС.

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