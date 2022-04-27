Россия эвакуировала на свою территорию с Украины более миллиона человек

Более 180 тысяч из них - дети

ВС России эвакуировали из опасных районов Украины, ДНР и ЛНР на российскую территорию за время спецоперации более миллиона человек. Это сделано без участия властей в Киеве и несмотря на создаваемые украинской стороной препятствия, заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"Несмотря на создаваемые Киевом препятствия, за прошедшие сутки, без участия украинских властей, из опасных районов Украины, Донецкой и Луганской народных республик на территорию Российской Федерации эвакуированы 16 480 человек, из них – 3 354 ребенка, а всего с начала специальной военной операции – уже 1 002 429 человек, из которых 183 168 детей", - сообщил генерал.

По данным Мизинцева, с просьбой об эвакуации в Россию, ДНР и ЛНР, а также на подконтрольные российским вооруженным силам территории Украины обратились более 2,75 миллиона иностранцев и украинцев. Только за последние сутки на горячую линию штаба поступило 148 подобных обращений, передает РИА Новости.

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