ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Россия эвакуировала на свою территорию с Украины более миллиона человек

22:25
  • среда
  • 27 апреля 2022

Более 180 тысяч из них - дети

ВС России эвакуировали из опасных районов Украины, ДНР и ЛНР на российскую территорию за время спецоперации более миллиона человек.  Это сделано без участия властей в Киеве и несмотря на создаваемые украинской стороной препятствия, заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Минобороны показало захваченное вооружение украинских боевиков
Минобороны предупредило о подготовке Киевом провокации в Николаеве

"Несмотря на создаваемые Киевом препятствия, за прошедшие сутки, без участия украинских властей, из опасных районов Украины, Донецкой и Луганской народных республик на территорию Российской Федерации эвакуированы 16 480 человек, из них – 3 354 ребенка, а всего с начала специальной военной операции – уже 1 002 429 человек, из которых 183 168 детей", - сообщил генерал.

По данным Мизинцева, с просьбой об эвакуации в Россию, ДНР и ЛНР, а также на подконтрольные российским вооруженным силам территории Украины обратились более 2,75 миллиона иностранцев и украинцев. Только за последние сутки на горячую линию штаба поступило 148 подобных обращений, передает РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Беженцы из Украины
Беженцы из Украины
Беженцы с Украины
Беженцы с Украины
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.