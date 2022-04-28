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В России повысят МРОТ и прожиточный минимум

08:20
  • четверг
  • 28 апреля 2022

Проект обсуждается в Госдуме

Как пишет в четверг газета "Известия" со ссылкой на источник в Государственной думе, российские власти планируют повысить прожиточный минимум и минимальный размер оплаты труда.

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Уточняется, что речь идет о повышении на 9-10%.

"Сейчас МРОТ составляет 13890 рублей, а ПМ - 12654. В случае повышения показателей на девять процентов они составят 15140 рублей и 13793 рубля соответственно", - говорится в материале.

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов заметил, что проиндексировать все показатели одномоментно было бы целесообразно.

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