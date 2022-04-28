Над Белгородом ночью сработала система ПВО

Ранее в Белгородском районе произошло возгорание на складе боеприпасов

В небе над Белгородом в ночь на четверг сработала система ПВО, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

"Над Белгородом работает ПВО", - сообщил собеседник агентства.

В соцсетях жители Белгорода выложили кадры со следами вспышек в небе. Также на видео слышны похожие на отдаленные взрывы звуки.

Ранее в Белгородском районе около села Старая Нелидовка произошло возгорание на складе боеприпасов. Пострадавших среди мирного населения нет.

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