Зубы, ремонт и аниме: чем россияне займутся на майские праздники

Каждый десятый будет открывать для себя новый город

Как показал опрос медиахолдинга Rambler&Co, на результаты которого ссылается ТАСС, 61% россиян ничего не запланировали на майские праздники и будут "просто отдыхать".

"17% написали свои варианты, как они проведут праздники. Россияне собираются "лечить зубы", "делать ремонт" или даже "смотреть аниме", - говорится в исследовании.

Кроме того, каждый десятый респондент рассказал о намерении посетить новый для себя город, 7% отправятся на экстремальный отдых, 5% поучаствуют в общественных мероприятиях.

Вместе с тем 17% отметили, что в ходе майских праздников им придется работать. 15% собираются встретиться с родственниками, а 9% взяли себе полноценный отпуск.

46% заявили, что поедут на дачу. 29% останутся дома, 25% отправятся в поездки. 35% опрошенных намерены потратить в праздники не более 10 тысяч рублей. 17% хотят уложиться в сумму от 10 до 30 тысяч.

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