ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Зубы, ремонт и аниме: чем россияне займутся на майские праздники

08:20
  • четверг
  • 28 апреля 2022

Каждый десятый будет открывать для себя новый город

Как показал опрос медиахолдинга Rambler&Co, на результаты которого ссылается ТАСС, 61% россиян ничего не запланировали на майские праздники и будут "просто отдыхать".

Россиян попросили не экспериментировать на майские праздники
Опрос показал, сколько россиян продлят майские за счет отпуска

"17% написали свои варианты, как они проведут праздники. Россияне собираются "лечить зубы", "делать ремонт" или даже "смотреть аниме", - говорится в исследовании.

Кроме того, каждый десятый респондент рассказал о намерении посетить новый для себя город, 7% отправятся на экстремальный отдых, 5% поучаствуют в общественных мероприятиях.

Вместе с тем 17% отметили, что в ходе майских праздников им придется работать. 15% собираются встретиться с родственниками, а 9% взяли себе полноценный отпуск.

46% заявили, что поедут на дачу. 29% останутся дома, 25% отправятся в поездки. 35% опрошенных намерены потратить в праздники не более 10 тысяч рублей. 17% хотят уложиться в сумму от 10 до 30 тысяч.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Ремонт
Ремонт
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.