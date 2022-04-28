В Иркутской области после ДТП госпитализированы семь детей

Всего пострадали 10 человек

На автодороге Железногорск - Коршуновский в Нижнеилимском районе Иркутской области столкнулись микроавтобус "Газель" и легковой автомобиль "Шевроле Нива", передает ТАСС.

Один человек погиб, пострадали 10 человек, среди них - семь детей. Все они госпитализированы. Их состояние оценивается как средней степени тяжести.

Микроавтобус принадлежал детскому дому, дети возвращались с тренировки из Железногорска.

Возбуждено уголовное дело. Причина аварии устанавливается.

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