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В Иркутской области после ДТП госпитализированы семь детей

08:21
  • четверг
  • 28 апреля 2022

Всего пострадали 10 человек

На автодороге Железногорск - Коршуновский в Нижнеилимском районе Иркутской области столкнулись микроавтобус "Газель" и легковой автомобиль "Шевроле Нива", передает ТАСС.

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Один человек погиб, пострадали 10 человек, среди них - семь детей. Все они госпитализированы. Их состояние оценивается как средней степени тяжести.

Микроавтобус принадлежал детскому дому, дети возвращались с тренировки из Железногорска.

Возбуждено уголовное дело. Причина аварии устанавливается.

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