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Экс-глава Сахалинской области получил еще 15 лет колонии

09:45
  • четверг
  • 28 апреля 2022

Это уже второе уголовное дело для Александра Хорошавина

Южно-Сахалинский городской суд признал бывшего губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина виновным по второму коррупционному делу, передает ТАСС.

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"Присудили 15 лет в колонии строгого режима и 500 млн штрафа", - сообщил собеседник агентства.

Ранее Хорошавина уже судили по обвинениям в получении взяток и легализации преступных доходов в составе группы. По первому делу он в феврале 2018 года получил 13 лет колонии и штраф на 500 миллионов рублей. У его семьи конфисковали имущество на 1,1 миллиарда рублей.

Защита просила вернуть второе уголовное дело из-за уголовно-процессуальных нарушений - в 140 томах этого дела были обнаружены материалы из первого. Судья в удовлетворении ходатайств отказала.

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Экс-губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин
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