Херсонская область объявила о переходе на российские рубли

Переход будет осуществляться постепенно

Херсонская область Украины с 1 мая начнет переход в рублевую зону. Об этом в четверг, 28 апреля, рассказал заместитель председателя военно-гражданской администрации региона, глава комитета "За мир и порядок" Кирилл Стремоусов.

Политик уточнил, что запланирован переходный период продолжительностью четыре месяца. В этом время в обращении будут одновременно находиться и украинская гривна, и российский рубль.

Затем Херсонская область собирается полностью перейти на расчеты в рублях, цитирует Стремоусова РИА Новости.

6 апреля постоянный представитель Крыма при президенте России, вице-премьер республики Георгий Мурадов рассказал, что южные регионы Украины восстанавливают экономические связи с Крымом и начали торговлю в российских рублях. В числе таких регионов он назвал Херсонскую и Запорожскую области.

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