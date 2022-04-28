В Думе предложили увеличить выплаты ветеранам Великой Отечественной войны

Инициатива распространяется на всех, кто внес вклад в победу в войне

Размер всех денежных выплат для ветеранов-фронтовиков, блокадников и других лиц, которые внесли вклад в победу в Великой Отечественной войне, нужно увеличить в два раза. С таким предложением выступил депутат Государственной думы Виталий Милонов.

В обращении к главе федерального правительства Михаилу Мишустину депутат отметил, что государство не оставляет ветеранов без внимания и заботы. Однако Милонов призвал задуматься над вопросом значительного увеличения материального обеспечения данной категории граждан.

Парламентарий предложил рассмотреть возможность удвоения всех денежных выплат для живущих ветеранов-фронтовиков, блокадников и иных лиц, внесших свой посильный вклад в победу Советского Союза в Великой Отечественной войне, сообщает RT.

В 2022 году исполняется 77 лет со дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне. В феврале мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение о выплатах ветеранам и труженикам тыла к годовщине Победы, сообщается на официальном сайте мэра столицы. Помощь в размере от 10 до 25 тысяч рублей предназначена более 66 тысячам ветеранов-москвичей.

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