Россиянам напомнили о коротких рабочих неделях в мае

Это связано с переносом нерабочих дней

Первые две недели мая будут сокращенными для россиян, которые трудятся в режиме пятидневной рабочей недели. Об этом в четверг, 28 апреля, рассказали в пресс-службе Роструда.

Ведомство напомнило о переносе двух нерабочих дней с января на май: выходной с субботы 1 января перенесли на вторник 3 мая, а выходной с воскресенья 2 января — на вторник 10 мая. При этом 1 и 9 мая являются праздничными нерабочими днями, в которые отмечаются День весны и труда и День Победы соответственно.

Таким образом, нерабочими будут дни с 30 апреля по 3 мая включительно и с 7 по 10 мая включительно. Рабочими будут дни 4-6 мая и 11-13 мая.

Роструд также напомнил об отсутствии оснований для снижения в праздничные дни зарплат работников, получающих оклад. Тем, у кого оклад не установлен, за нерабочие праздничные дни, в которые их не привлекали к работе, выплачивается дополнительное вознаграждение, сообщает РИА Новости.

Ранее в ходе опроса выяснилось, что 13% россиян возьмут отпуск на дни между майскими праздниками, чтобы продлить каникулы. Не планируют этого делать 65% опрошенных.

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