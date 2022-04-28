Польше и Болгарии предрекли трудности без российского газа

Газа по реверсу им не хватит

"Газпром" со среды полностью приостановил поставки газа в Польшу и Болгарию. Причина - отказ этих стран оплачивать топливо в рублях. С 1 апреля Москва ввела новые правила расчётов, предусмотрев, в том числе, и удобный для покупателей порядок конвертации валют. Однако в Варшаве и Софии заявили, что новые российские требования - это шантаж, и от оплаты в рублях наотрез отказались. После прекращения поставок в Польшу и Болгарию, цены на рынке газа подскочили, и сейчас держатся на уровне тысячи трёхсот долларов за тысячу кубометров.

Ситуацию вокруг Польши и Болгарии с ведущим программы "События. 25-й час" обсудил генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов.

"Польша и Болгария – абсолютно неудивительно, почему именно эти страны выступили с таким демаршем. Компания PGNIG уже несколько лет каждый день заявляет, что ей не нужен российский газ. Все эту зиму, весну они использовали газопровод в реверсе, закачивая газ из Германии. Почему? Чтобы устроить скандал и обвинить "Газпром" в том, что он перекрыл вентиль и нарушил поставки. Возникает вопрос: правительства Польши и Болгарии будут больше думать о том, как перезимовать, а сложности будут. Объективно газа им не хватит. С точки зрения экономики, все что делает Евросоюз – все это убивает их энергетику и экономику", - сказал Симонов.

Полную версию комментария смотрите в видео.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"