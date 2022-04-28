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Минобороны предупредило о подготовке ВСУ провокации в Лисичанске

08:45
  • четверг
  • 28 апреля 2022

ВСУ завезли в город тела военных в гражданской одежде

Стали известны новые вопиющие факты бесчеловечного отношения киевских властей к мирным жителям. По данным  координационного штаба по гуманитарному реагированию, украинские националисты продолжают использовать объекты медицинской инфраструктуры для своих опорных пунктов и размещения тяжелого вооружения. В городской больнице Константиновки они оборудовали госпиталь, а всех больных, независимо от состояния, выгнали из лечебного заведения. В больнице скорой помощи Запорожья разместилось подразделение ВСУ, а на прилегающей территории - бронетехника и позиции артиллерии. 

Киевские власти не прекращают попыток провокаций, чтобы впоследствии обвинить Вооруженные силы России. Как отметили в нашем Минобороны, очередной фейк с гибелью якобы мирных жителей подготовлен ВСУ и уже в ближайшие дни будет представлен мировой общественности.

"С целью проведения постановочных фото- и видеосъёмок, с приглашением представителей украинских и западных информационных агентств (в том числе США, Латвии, Великобритании и Польши), в городе Лисичанске к центральному рынку, накануне по ошибке обстрелянному подразделениями 57 мотопехотной бригады ВСУ, свозится разбитая техника; автомобилями скорой медицинской помощи доставляются тела военнослужащих ВСУ, переодетых в гражданскую одежду", - сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

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