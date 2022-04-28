Минобороны показало работу комплексов "Панцирь" и "Игла" на Украине

"Игла" уничтожила украинский беспилотник

Как обеспечивают защиту наших военных от воздушного нападения противника с помощью комплексов "Панцирь-С1" и ПЗРК "Игла" показало Минобороны. На боевом дежурстве главная задача расчетов - прикрытие командного пункта.

"Игла" может поражать как низколетящие цели, так и на высоте до 5 километров. Одна из последних успешных миссий - ликвидация украинского беспилотника. Самоходный "Панцирь-С1", в свою очередь, способен уничтожить цель на высоте 15 километров. Противовоздушная оборона ведется с помощью автоматических пушек и управляемых ракет.

"Станция обнаружения цели может обнаруживать до 30 целей. Данный комплекс способен уничтожить "Точку-У" и все беспилотные летательные аппараты, которые находятся у противника на вооружении. Данный комплекс может отработать может уничтожить", - рассказал начальник расчета ЗРПК "Панцирь-С1" Сергей.

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