Туристы выбрали самые живописные горные маршруты России

Крым оказался на вершине рейтинга
Большинство туристов заявили, что считают треккинговые маршруты в Крыму самыми живописными в России, передает РИА "Новости" со ссылкой на исследование сервиса Tvil.ru.
"Более 30 процентов активных путешественников ходят по тропам Голицына, Боткинской, Чернореченскому каньону, Ай-Петри", - сказано в исследовании.
Вторую строчку рейтинга разделили Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкессия. Замкнула тройку Башкирия.
Кроме того, туристы высоко оценили горные маршруты в Краснодарском, Камчатском и Красноярском краях. Также среди лидеров оказался Алтай.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"