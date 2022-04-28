Туристы выбрали самые живописные горные маршруты России

Крым оказался на вершине рейтинга

Большинство туристов заявили, что считают треккинговые маршруты в Крыму самыми живописными в России, передает РИА "Новости" со ссылкой на исследование сервиса Tvil.ru.

"Более 30 процентов активных путешественников ходят по тропам Голицына, Боткинской, Чернореченскому каньону, Ай-Петри", - сказано в исследовании.

Вторую строчку рейтинга разделили Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкессия. Замкнула тройку Башкирия.

Кроме того, туристы высоко оценили горные маршруты в Краснодарском, Камчатском и Красноярском краях. Также среди лидеров оказался Алтай.

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