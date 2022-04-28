В Минобороны рассказали о новых подвигах российских военных

Они проявили мужество и отвагу

Ефрейтор Владислав Анфалов сумел пресечь попытку прорыва украинских диверсантов в населенный пункт. Он вступил в бой, и несмотря на минометный обстрел, остановил продвижение врага. Все 20 боевиков были уничтожены.

Сержант Сергей Ибрагимов, несмотря на контузию, сумел спасти из горящей машины раненого водителя. А потом оперативно наладил связь, чтобы наши артиллеристы смогли нанести контрудар по позициям неприятеля. Исход боя был предрешен - украинские радикалы разгромлены.

В ходе освобождения населенного пункта взвод старшего лейтенанта Антона Киселева встретил ожесточенное сопротивление врага. Танк Антона подорвался на мине, сам он получил контузию, но продолжил вести бой. А заметив подбитую БМП, рискуя жизнью, эвакуировал экипаж. Благодаря умелому командованию Киселёва оборона противника была прорвана.

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