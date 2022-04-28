Мариуполь: жители получают российскую гумпомощь

Боевики остаются заблокированными на территории "Азовстали"

В освобожденном от националистов Мариуполе сейчас работают военные следователи. Они фиксируют факты преступлений украинского режима. Все материалы будут приобщены к уголовным делам. Радикалы остаются заблокированными на территории завода "Азовсталь".

В Мариуполе есть места, куда доставлять гуманитарную помощь проблематично. Это районы города, которые находятся в непосредственной близости от завода "Азовсталь". Гуманитарная помощь – это сейчас, по сути, единственная возможность для людей выжить.

Мариуполь иногда кажется безжизненным, но когда грузовики с гуманитарной помощью приезжают во дворы – сразу видно, сколько ещё людей живут в полуразрушенных квартирах. Без воды, без электричества. Они не уезжают отсюда, потому что здесь их родина, здесь их дом.

Каждая коробка – весом в десять килограммов. Продуктовый набор рассчитан на два-три дня на семью из трёх человек. Некоторые берут целыми тележками – на весь подъезд, потому что в домах немало пожилых людей, которым тяжело ходить самим и носить тяжести. И один из особенных подарков. Вручили главному по дому, под обещание, что пользоваться смогут все кто захотят.

"Дизельные генераторы, которые будут переданы местному населению. Ну хотя бы немного их жизнь облегчить. Телефоны зарядить, чтобы свет был по ночам. Зарядить телефоны и связаться с родными – сказать, что они живы", - говорит заместитель генерального директора "Русской гуманитарной миссии" Константин Сарваниди.

Там где возможно в Мариуполе открываются гуманитарные центры на постоянной основе. Жители соседних домов знают, что они всегда могут сюда прийти. Получить не только продуктовые наборы, но и горячее питание. И даже найти одежду для себя или детей. Этот гуманитарный центр работает на базе школы. Поэтому сейчас здесь осуществляется и запись детей в классы, с первого по одиннадцатый. Неважно, где живет ребенок. Записывают всех желающих.

Что касается территории завода "Азовсталь", то она продолжает быть полностью заблокированной. Находящиеся там боевики сдаваться отказываются. При этом и не выпускают гражданских, которые, по их заверению, якобы также находятся в подземельях завода.

Еще на прошлой неделе здесь шли ожесточенный бои. Пресекались вооруженные попытки боевиков покинуть "Азовсталь". Теперь здесь один из гуманитарных коридоров, по которому, сложив оружие, можно выйти с завода. Сохраняется режим тишины.

"Азовсталь" работал вплоть до начала операции по освобождению города союзными войсками России и ДНР. И боевики изначально планировали использовать территорию завода, как одно из главных укреплений в городе. Видимо надеялись на возможность отхода по морю. А может быть, киевские власти сразу запланировали пожертвовать гарнизоном города, чтобы иметь рычаги давления на мировую общественность.

Ирина Буторина – профессор петербургского политехнического университета. Принимала участие в составлении экологического паспорта завода "Азовсталь" на стадии его строительства. Первые промышленные объекты появились на побережье в Мариуполе еще в 1933 году, но основная часть современных цехов возводились уже после Великой Отечественной войны.

"Все объекты и жилые и социальные, и предприятия в Советском Союзе строились с бомбоубежищами. По-другому просто не проектировали. Мы все время готовились к атомной войне", - рассказывает Буторина.

Это карта наземных сооружений завода (см. видео). Со всеми цехами, административными зданиями. Территория же под землей, буквально опутана множеством скрытых переходом и тоннелей. По имеющейся информации, боевики с "Азовстали" требуют зеленого коридора либо на Украину, либо в третью страну. Исключительно с оружием в руках. Что категорически неприемлемо. Слишком много за ними преступлений.

Дмитрий Гусев, "ТВ Центр".

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