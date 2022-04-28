Огненный смерч в Хакасии сняли на видео

Это редкое и опасное природное явление

В Хакасии удалось запечатлеть редкое и опасное природное явление - огненный смерч. Воронка из огня и дыма образовалась в окрестностях Абакана в поле рядом с сотрудниками МЧС, которые невозмутимо продолжили тушить возгорание.

Такие вихри появляются из-за сильного ветра и резкого перепада давления и температур. Если подобный торнадо наберет силу, то он уничтожит все на своем пути.

В Хакасии сейчас действует особый противопожарный режим, несмотря на это часто происходят палы травы. Только за минувший день зафиксировано больше 30 очагов.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"