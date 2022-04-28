Корабль Crew Dragon успешно пристыковался к МКС

На его борту четверо астронавтов

Этой ночью американский корабль Dragon-4 успешно пристыковался к Международной космической станции. Он стартовал с мыса Канаверал.

Сейчас четыре члена экипажа, получившего название "Свобода", уже перешли на МКС и встретились с коллегами. Среди прибывших - три астронавта НАСА и одна представительница европейского космического агентства из Италии. Их миссия рассчитана на полгода.

Сейчас на орбите в составе международного экипажа также несут вахту россияне Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков. Сегодня у Артемьева и Матвеева запланирован выход в открытый космос.

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