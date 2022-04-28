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Корабль Crew Dragon успешно пристыковался к МКС

09:17
  • четверг
  • 28 апреля 2022

На его борту четверо астронавтов

Этой ночью американский корабль Dragon-4 успешно пристыковался к Международной космической  станции. Он стартовал с мыса Канаверал.

Сейчас четыре члена экипажа, получившего название "Свобода", уже перешли на МКС и встретились с коллегами. Среди прибывших - три астронавта НАСА и одна представительница европейского космического агентства из Италии. Их миссия рассчитана на полгода. 

Сейчас на орбите в составе международного экипажа также несут вахту россияне Олег Артемьев,  Денис Матвеев и Сергей  Корсаков. Сегодня у Артемьева и Матвеева запланирован выход в открытый космос.

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