Названы сроки импортозамещения банкоматов

Расходы могут составить не менее 25 миллиардов рублей

Как говорится в материалах Ассоциации банков России, на которые ссылается РИА "Новости", если в условиях санкций возникнут сложности с техподдержкой зарубежного оборудования (банкоматы, кассовая техника), эти устройства придется заменить на отечественные.

"В случае отсутствия обновления программного обеспечения банки будут вынуждены заменить устройства зарубежных производителей (расходы могут составить не менее 25 миллиардов рублей, замена - занять не менее трех лет)", - сказано в материалах.

Ранее из-за проблем с поставкой и техподдержкой зарубежного оборудования кредитные организации попросили ЦБ отложить ввод новых банкнот.

С 24 февраля Россия ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Запад называет это "неспровоцированной агрессией" и массово вводит в отношении Москвы санкции. В частности, поставщики банкоматов Diebold Nixdorf и NCR прекратили предоставлять свои услуги в России.

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