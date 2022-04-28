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Названы сроки импортозамещения банкоматов

09:45
  • четверг
  • 28 апреля 2022

Расходы могут составить не менее 25 миллиардов рублей

Как говорится в материалах Ассоциации банков России, на которые ссылается РИА "Новости", если в условиях санкций возникнут сложности с техподдержкой зарубежного оборудования (банкоматы, кассовая техника), эти устройства придется заменить на отечественные.

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"В случае отсутствия обновления программного обеспечения банки будут вынуждены заменить устройства зарубежных производителей (расходы могут составить не менее 25 миллиардов рублей, замена - занять не менее трех лет)", - сказано в материалах.

Ранее из-за проблем с поставкой и техподдержкой зарубежного оборудования кредитные организации попросили ЦБ отложить ввод новых банкнот.

С 24 февраля Россия ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Запад называет это "неспровоцированной агрессией" и массово вводит в отношении Москвы санкции. В частности, поставщики банкоматов Diebold Nixdorf и NCR прекратили предоставлять свои услуги в России.

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