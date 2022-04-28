Москвичей предупредили о мокром снеге в четверг

"Символические белые мухи", говорят синоптики

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил в беседе с РИА "Новости", что в четверг погода в столичном регионе окажется обусловлена влиянием слабовыраженного волнового атмосферного фронта.

"Облачно, с прояснениями, к вечеру местами возможны небольшие осадки, в основном это дождь, но поздним вечером, где-то в районе 21 часа, местами могут быть вкрапления и мокрого снега, таких символических "белых мух", - уточнил метеоролог.

Термометры в Москве днем покажут плюс 7-9 градусов, в Подмосковье - плюс 5-10.

Ожидается западный ветер, 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление составит 755 миллиметров ртутного столба, что чуть выше нормы.

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