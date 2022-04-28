Чубайса нашли в Италии

У бывшего спецпредставителя президента есть собственность за рубежом

Бывший гендиректор "Роснано" Анатолий Чубайс не планирует возвращаться в Россию для дачи показаний в качестве потерпевшего по делу о краже у него имущества на 70 миллионов рублей, пишет ТАСС со ссылкой на источник.

"Он покинул Россию на частном самолете. Через Турцию, где Чубайс находился какое-то время, он вылетел в Европу и, по предварительным данным, в настоящее время находится в Италии, где у него есть собственность", - сообщил собеседник агентства.

Ранее Хамовнический суд Москвы перенес слушание дела почти на месяц из-за отсутствия потерпевшей стороны.

В марте Чубайс уволился с поста спецпредставителя президента России по устойчивому развитию.

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